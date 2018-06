Denunciati 7 giovani vandali per un raid anche sul monumento ai carabinieri

di Vittorino Bernardi

SCHIO – I carabinieri della compagnia di via Maraschin questa notte hanno individuato e denunciato alla magistratura berica(maggiorenni), cittadinie residenti in città che pochi minuti prima si erano resi protagonisti di un raid vandalico: con una bomboletta spray di colore bianco avevano lordato con oscenità le vetrine del Caffé Roma di via Carducci, del Center Shopping di galleria Plaza di piazza Almerico da Schio, gestito da orientali con due frasi “Cinese di m….”, un paio di auto, delle strutture dello skatepark di via XXIX Aprile e ildedicato ai Carabinieri eretto il 21 novembre 2015 nella rotatoria tra via Baratto e via Romana Rompato. È statoper procedere quanto prima alla pulizia (svastiche e disegno osceno). Attorno alle 2.30 di quasta notte alcuni passanti in centro hanno notato dei giovani provocare dei danneggiamenti e con senso civico hanno chiamato il 112 con immediato intervento di due pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile delche hanno bloccato e identificato i giovani vandali. La bomboletta spray è stata recuperata nello skate park.