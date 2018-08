Rubano un borsello in chiesa durante la Messa: denunciate due donne

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALDOGNO - Sono state rintracciate e denunciate perle due donne che domenica 22 luglio all’interno della chiesa parrocchiale di Rettorgole hannoa un 26enne di Rettorgole lasciato dallo stesso incustodito sul banco per recarsi a ricevere l’. È stato un furto con destrezza da parte delle due donne, compiuto sotto gli occhi dei fedeli vicini di banco del derubato che le ha rincorse fuori dalla chiesa e tentato di bloccare quella salita in un’auto, veloce a partire e dileguarsi, come pure la complice fuggita a piedi. Il 26enne ha presentato denuncia alla polizia locale fornendo una descrizione della ladra fuggita in auto e. In due settimane gli agenti dai riscontri raccolti e dalle immagine della videosorveglianza all’esterno della chiesa sono risaliti alle due ladre del borsello contenente, sono due italiane incensurate: Z.E. 42enne di Caldogno e C.A. di Vicenza. Denunciate, le due hanno ammesso responsabilità parziali, non una confessione piena.