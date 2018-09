Carabinieri fermano auto per controlli e arrestano latitante albanese

di Luca Pozza

CREAZZO - Lo hanno fermato per une sono scattate le manette per unNella tarda mattinata di ieri a Creazzo, lungo la provinciale 11 verso Verona, la” e i, hanno individuato una Toyota Prius condotta da un uomo e ritenuta sospetta.Il conducente dell'auto, risultato poi essere Ahmet Balla, 40 anni, nato in Albania e residente a Varese, è apparso subito visibilmente nervoso. L'uomo ha esibito documenti di riconoscimento italiani dicendo di aver smarrito la patente di guida albanese e di aver consegnato una presunta denuncia alle autorità romene, poi risultata falsa. Per questo è stato portato presso il comando compagnia carabinieri di Valdagno, dove a seguito di accertamenti, anche tramite banca dati e la comparazione delle impronte digitali, è risultato essere unBalla deve infatti scontare una pena di 1 anno, 2 mesi e 13 giorni di reclusione per una sentenza di condanna percommessa a Varese tra il 2008 e il 2012. Il latitante è stato quindi arrestato e condotto al carcere di Vicenza, dove espierà la pena.