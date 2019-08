​Coppa Veneto di Promozione, Bassano, Rosà, Marostica e Valbrenta si sfidano in un girone di derby

di Francesco Bordignon

Mancano pochi giorni all’inizio ufficiale della stagione del Fc Bassano 1903, impegnato quest’anno in un equilibratissimo Girone B di Promozione. Prima delle sfide di campionato, i giallorossi saranno impegnati in unaper le sfide che la squadra di Maino affronterà contro. Tre formazioni comuni praticamente confinanti con Bassano, tre società che hanno molto in comune e con degli intrecci di trame degni dei migliori sceneggiatori. Partiamo dalla Marosticense, la prima avversaria dei giallorossi con la sfida che si giocherà Domenica 25 Agosto allo Stadio Maroso, ore 17.00: sulla panchina dei rossoneri siederà quell’che con il Bassano Virtus ha visto anni d’oro fino ad una rottura non proprio pacifica (con la vecchia società), un tecnico che ha scritto pagine di calcio con un Cittadella iperoffensivo e definito da molti “dei miracoli”. Formazione giovane e di grande talento, la Marosticense ha anche firmato uno dei colpi di mercato di questa Promozione,lo scorso anno con l’Azzurra Sandrigo e più volte accostato proprio al Bassano. La seconda sfida, domenica 1 settembre al Mercante, vedrà Calgaro e compagni affrontare i vicini del Rosà, formazione allenata da, tecnico che da anni conosce mistere che, nelle pagine social della giallonere ha definito “amici da tanto tempo”., una sfida che porterà sicuramente un grande seguito di rosatesi che da anni avevano il desiderio di giocare e riempire le tribune del Mercante. Il girone si chiude il 18 settembre, nella serale, sempre al Mercante, contro il Valbrenta: qui la storia parte dalla scorsa estate, con il tentativo di fusione delle due società non riuscito e sfumato anche in questi ultimi mesi dopo ammiccamenti importanti e accordi praticamente chiusi. Senza contare la folta schiera di giocatori (De Carli, Gallonetto, Gambasin, Pinton, Dalla Costa, Cacciotti) passati dalla Valle alla pianura bassanese, anche per l’arrivo come consulente dell’ex ds Renato Serradura. Una Coppa che sarà da aperitivo di un campionato che rivedrà protagonista queste quattro formazioni, con il Bassano tra i favoriti ma con Valbrenta, Rosà e Marosticense pronte a dire la loro contro Sarcedo, Schio, Calcio Tezze, Trissino, Calidonense, lo stesso Valbrenta, Castegnero, Marola, Montebello, Tombolo, Altavilla, Villafranchese e Virtus Cornedo.