di Roberto Cervellin

VICENZA - Alsono tornate le panchine. Al posto dellerimosse meno di un mese fa per combattere il degrado, ne sono state collocate. «Ma inper evitare che diventino ricettacolo di malintenzionati», precisa il sindacoPer Palazzo Trissino si tratta di un parzialesollecitato daldella zona, i quali avevano raccoltoper riportare le panche e dar modo così ad anziani e mamme di sedersi. «In agosto le avevamo tolte perché si trovavano in punti», prosegue il sindaco.Di giorno e di notte, infatti, si trasformavano in giacigli per«In quella posizione non erano utili», aggiunge Rucco. Altre 2, nel frattempo, sono state installate nelSulla notizia non è passa inosservata. «E' il nuovo giochino “togli la panchina, rimetti la panchina”», commenta un vicentino sulla pagina Fb del Comune. «Ci trattate come fossimo deficienti?», chiede arrabbiata una persona. «Dietro c'è la lobby dei falegnami», ipotizza in modo ironico un'altra.