Il Comune vince il premio “Humana Eco-Solidarity Award 2019”

di Vittorino Bernardi

COSTABISSARA - Il Comune bissarese ha vinto il premio “Humana Eco-Solidarity Award 2019”. L’omonima associazione umanitaria, attiva dal 1998 nella raccolta di indumenti e accessori usati, che sostiene progetti solidali nel Sud del mondo nel 2018 ha raccolto sul territorio del67.553 chili di abiti, con impatti positivi dal punto di vista sociale, economico e ambientale. Un risultato positivo, riconosciuto con il premio “Humana Eco-Solidarity Award 2019”. Con il gesto di donare i loro vestiti usati gli oltre 7 mila cittadini di Costabissara, che in media hanno conferito 8,8 chili di indumenti ciascuno, hanno contribuito attraverso Humana a sostenere i progetti di cooperazione internazionale che l’organizzazione punta a realizzare. Uno dei programmi di quest’anno prevede l’aiuto a donne in difficoltà in un Paese con alti tassi di povertà come l’India. Humana nel Paese asiatico intende realizzare un programma di microcredito che prevede corsi di formazione sulla gestione finanziaria di base e il supporto nell’avviamento di piccole iniziative economiche legate all’agricoltura, all’allevamento, all’artigianato e al commercio al dettaglio. In particolare le donazioni dei cittadini di Costabissara hanno permesso a 13 donne indiane di entrare a fare parte del programma. Un progetto di ampio respiro, rivolto in particolar modo alle donne delle comunità locali indiane, allo scopo di promuoverne l’indipendenza e l’emancipazione economica che ha interessato finora oltre 71 mila persone. Humana ha voluto premiare il Comune di Costabissara come primo a livello provinciale per riconoscere l’impegno dell’amministrazione e la generosità dei cittadini. La raccolta abiti ha prodotto anche effetti positivi per l’ambiente. I 67.553 kg. raccolti hanno permesso di risparmiare oltre 405 milioni di litri di acqua ed evitato l’emissione di oltre 243 mila chili di anidride carbonica in atmosfera. Inoltre ha consentito al Comune, e quindi ai cittadini, di risparmiare oltre 12 mila euro che sarebbero invece serviti per affrontare i costi di smaltimento degli abiti usati.Felice del riconoscimento è il sindaco Maria Cristina Franco. «Desidero innanzitutto ringraziare di cuore i miei concittadini per la sensibilità e l’attenzione riservate all’importante concetto di recupero e riutilizzo, in quanto, per il nono anno consecutivo, il Comune di Costabissara si è aggiudicato l’Eco Solidarity Award, premio assegnato da Humana ai Comuni più virtuosi nella raccolta di abiti usati, classificandosi al primo posto per la categoria "Kg. per abitante per Provincia", raccogliendo ben 8,8 kg. di indumenti usati pro capite. Grazie a questo prezioso gesto ognuno contribuisce attraverso Humana a sostenere numerosi progetti sociali nel Sud del mondo e nel contempo alla tutela dell’ambiente».