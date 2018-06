Come diventare volontari del soccorso alpino e speleologico

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - I vari gruppi territoriali del soccorso alpino in riposta alle richieste di cittadini che desiderano diventarespiegano così quale strada intraprendere. «Ce lo chiedete in tantissimi e noi abbiamo sempre bisogno di nuova linfa, di personea dedicare la propria passione con tempo e impegno ad aiutare chi ne ha bisogno. L’ammissione al soccorso alpino e speleo è possibile per tutti i soci del Club Alpino Italiano, dopo il superamento delle prove di ammissione, necessarie per la verifica dei requisiti richiesti. La domanda va presentata al responsabile della Stazione del Sasv competente per territorio, corredata del curriculum dell’attività alpinistica o speleologica degli ultimi due anni e di un certificato medico. I requisiti per il: capacità di movimento su tutti i terreni di montagna, arrampicata su roccia da capocorda (4°Uiaa) e su ghiaccio (60°), sci su tutti i tipi di neve. Requisiti per il: conoscenza della tecnica di arrampicata e di movimento in grotta, capacità di attrezzamento e di progressione su corda e in meandro».