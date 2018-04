Esplosi quattro colpi di pistola sulla finestra di casa di un 28enne

di Vittorino Bernardi

CASTELGOMBERTO - I carabinieri della stazione di Trissino da tre giorni stanno indagando su unaccaduto in via Palladio:(probabilmente una pistola di piccolo calibro) sparati nella notte tra martedì e mercoledì contro una porta-finestra dell’appartamento dove vive da solo al secondo piano della palazzina del civico 25, il moldavo, 28 anni, operaio in un’azienda a Trissino.Il giovane all’interno dell’appartamento non ha avvertito i colpi perché intento a guardare la televisione con le cuffie e soltanto mercoledì mattina ha: un vetro della porta-finestra rotto e danni alla tapparella (con tre fori) e allo stipite. I carabinieri giunti sul posto per i rilievi hannoe avviato le indagini. Azione intimidatoria? I militari delsono impegnati a capire se è questo il motivo dell’attentato. Comel Armas, incensurato, ha dichiarato died è considerato dai vicini e dal datore di lavoro un. I militari sono impegnati nelle verifiche per risalire all’autore di un gesto che potrebbe risultare un’azione stupida, unper motivi banali.