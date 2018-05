Centauro cade e sbatte la testa: ricoverato con fratture e trauma cranico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOVE - Grave incidente stradale per un centauro alle 21 di ieri nella centrale via Munari: l'uomo è ricoverato all’ospedale di Vicenza per una una caviglia e a un braccio. In sella alla sua Harley Davidsongiunto davanti a palazzo Baccin, ha perso il controllo del mezzo, impattato contro un(mezzo divelto) ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Il centauro è stato soccorso da unche viaggiava assieme su un’altra moto. Sono intervenuti i sanitari del Suem di Bassano che dopo lehanno disposto il ricovero al San Bortolo di Vicenza: è sotto osservazione per il trauma cranico riportato, non corre pericolo di vita.