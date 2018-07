Tenta di salire su un trattore in movimento: travolto è grave in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEGNERO – Grave incidente alle 21 di ieri in via Castellaro, dove per cause in corso di accertamento, unha travolto un 70enne, ricoverato d’urgenza inal San Bortolo di Vicenza.La dinamica è ancora da chiarire: dalla prima ricostruzione attorno le 21 il pensionato si trovava in un campo delle zona collinare di via Castellano, forse per eseguire un lavoro agricolo, nei pressi di un trattore che ha iniziato a muoversi. Il pensionato ha cercato di salire sul trattore per fermarlo prima che potesse provocare danni a persone o cose. L’azioneed è stato travolto dal mezzo agricolo: soccorso dai sanitari del Suem è stato trasportato all’e dopo i necessari controlli è entrato nel reparto di rianimazione.