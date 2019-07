Canoa: Pontarollo e Maccagnan campioni d’Italia

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALBRENTA. Due atleti della Valbrenta,, hanno conquistato ipiù prestigiosi della canoa discesa in Val di Sole. A Mezzana, in Trentino, sulle acque del fiume Noce, sono scesi in gara i migliori specialisti italiani in rappresentanza di 15 società per contendersi i titoli tricolori della canoa fluviale specialità discesa.Nei 4 chilometri di fiume del tracciato per la gara della, con tratti veloci alternati ad altri con difficoltà tecnica di terzo grado, nel K1 ha conquistato il titolo di, atleta del Valbrenta Team, con il tempo di 12.43.540. Medaglia d’argento per il rosatese(Cus Pavia) in 12.47.470 e bronzo per(Shock Wave) in 13.04.870.Nellasi è aggiudicato la medaglia d’oro e il, il giovanissimo atleta della Valbrenta portacolori del Cus Pavia, che ha percorso i 500 metri di gara, con rapide di terzo e quarto grado, in 1.01.290 davanti al compagno di squadra(1.02.110) e a(Valbrenta Team) terzo in 1.02.520. Pontarollo e Bernardi, con Esposito, hanno conquistato anche ildavanti al team Shock Wave Sports di Sestri Levante e al Canoa Club Vicenza.