MEDUNO - «Non mi ha sentito: ho urlato con quanto fiato avevo in gola, ma tutto si è svolto in una frazione di secondo. Quando mi sono affacciato sul dirupo, era steso a terra, già morto».

L'INCIDENTE

È la ricostruzione della tragedia accaduta nel pomeriggio di ieri, a Navarons di Meduno. L'ha fatta l'unico testimone oculare, che stava lavorando con la vittima al recupero, tramite un trattore dotato di verricello, dei tronchi dalla ripida scarpata dove erano stati appena tagliati. La vittima dell'incidente si chiamava Rudi Santini e aveva 48 anni. Abitava poco distante dal luogo della disgrazia: lascia nella disperazione la moglie Romina e due figlie di 16 e 21 anni, ma anche il fratello Antonio e gli anziani genitori.

Era impiegato alla Zml di Maniago. La sua grande passione era, però, proprio la vita tra la natura e l'attività di taglio della legna. Era unanimemente conosciuto come uno dei più validi boscaioli della Val Meduna. Disponeva di tutta l'attrezzatura apposita e nel tempo libero era rimasto tra i pochi ad occuparsi con dedizione alla cura del bosco. Nel pomeriggio di ieri, 4 febbraio, si trovava in un appezzamento di proprietà della famiglia situato in un impervio pendio sotto la ex provinciale 63, che mette in collegamento la frazione di Meduno con la Valcolvera.

Il dramma si è consumato attorno alle 17. Santini era nel fitto del bosco mentre l'amico - un uomo di 55 anni, anch'egli di Navarons, che al momento non risulta indagato - era ai comandi del trattore con cui si dovevano issare i tronchi tagliati nel corso del lungo pomeriggio di lavoro. È stata proprio la vittima dell'incidente a perfezionare tutte le operazioni preliminari: ha imbragato l'albero, ha individuato i cosiddetti rilanci - cioè le stazioni intermedie che permettono al carico di seguire un determinato percorso - e ha dato il segnale di via libera al collega per il recupero del materiale con il verricello. Dall'alto era impossibile avere la visuale di cosa stesse succedendo a valle.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo una prima ricostruzione, effettuata dai Carabinieri di Meduno, durante la traiettoria verso la carreggiata, l'albero imbragato ha colpito un altro tronco, facendolo spostare repentinamente verso la vittima e centrandolo fatalmente alla nuca. L'amico non ha potuto fare nulla: ha solo notato la carambola e ha urlato di scansarsi. È stato inutile: il rumore del trattore ha coperto il disperato tentativo di lanciare l'allarme. Nonostante la situazione apparisse ormai compromessa, il compaesano ha provato a rianimare la vittima e ha chiamato i soccorsi. Nell'arco di pochi minuti è arrivata l'ambulanza da Sequals ed è atterrato sulla carreggiata l'elicottero sanitario regionale con a bordo il rianimatore.

Tutto è risultato vano: al medico non è rimasto altro da fare che constatare il decesso, tra l'incredulità degli amici, che nel frattempo erano arrivati dal paese, richiamati dal suono delle sirene. Le operazioni di recupero della salma - la cui rimozione è stata autorizzata dalla Procura - sono state lunghe e complesse, circa due ore, a causa dell'oscurità e dell'erta da risalire, un'ottantina di metri. Vi hanno partecipato i tecnici del Soccorso alpino e i Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago. Oggi ci sarà un nuovo sopralluogo degli investigatori per ricostruire la dinamica.

IL RICORDO

«Rudi era veramente una persona buona e solare - è il ricordo tracciato dai compaesani -: di professione non era boscaiolo, ma era uno dei più grandi conoscitori e amanti della natura della valle. Non a caso, pochi anni fa, quando si decise di recuperare la tradizione della transumanza, è stato tra i primi ad aderire con entusiasmo. Aveva suonato nella banda e garantiva appoggio logistico a tutte le associazioni, seppur non militando ufficialmente in alcuna di esse. Era anche un apprezzato cacciatore e pescatore. Viveva per la sua famiglia».