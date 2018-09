Complimento non gradito alla fidanzata: la difende e si prende una bottigliata in testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALDAGNO - La serata di venerdì vissuta all’insegna del bere con amici nei locali si è conclusa al pronto soccorso del San Lorenzo per un giovane di Recoaro il quale, per. è statoIl movimentato episodio si è verificato in un locale a, dove sono entrati alcuni giovani di 18-20 anni, tutti di Recoaro. Uno di loro, di origine indiana,, ha espresso un complimento a una ragazza del gruppo, non gradito dal suo fidanzato. Ne è nata un’animata discussione e l'indiano ha scagliato contro l'amico la bottiglia che aveva in mano per colpirlo alla testa. Quando il giovane ferito ha iniziato a perdere sangue parte della compagnia è uscita dal locale, altri hanno chiamato il 112. I carabinieri giunri sul posto hanno registrato l'episodio. Il giovane ferito (prognosi 8 giorni) può querelare l’amico-aggressore.