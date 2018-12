Boscaiolo travolto da un tronco: gravi lesioni a colonna vertebrale e testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORREBELVICINO - Secondo infortunio in tre giorni nei boschi nell’Alto Vicentino: dopo quelloa Chiuppano costato la vita al 72enne, poco dopo le 11 odierne avrà visto la morte in faccia, in bosco di località Enna, il. Da una prima ricostruzione del Soccorso alpino di Schio il boscaiolo è statocon. I colleghi notato l’uomo riverso a terra e dolorante, hanno lanciato l'allarme al 118 con rapido intervento di sei soccorritori, avvicinatisi sul posto con una jeep e dal personale medico dell'ambulanza trasportata sul posto a bordo di un trattorino.Al 43enne sono state prestate sul posto le prime cure, con il supporto di medico, infermiere e tecnico dell’elisoccorso giunto da Trento. Il boscaiolo che ha riportato probabili, è stato recuperato con un verricello di una trentina di metri e trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza. (v.b.)