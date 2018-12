Travolto e trascinato da un tronco per sei metri: ferito ad una gamba

di E.B.

UDINE - La Stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino è intervenuta con sette tecnici in Val Resia assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza all'ambulanza di Gemona e ai Vigili del Fuoco. In tutto una ventina di persone sono accorse a Narone, località della Val Resia sotto le pendici del Monte Sart non lontano da Coritis, su chiamata del NUE112. Qui un uomo che faceva legna, C.B. di 65 anni è residente a Lodi, è statoper sei metri fermando la sua corsa poco sopra la strada sul limitare di un bosco di faggi. L'uomo ha riportato una ferita importante ad una gamba. È stato stabilizzato e medicato sul posto per essere trasportato con la barella fino all'automezzo essendo l'elicottero impegnato a Trieste. Fortunatamente l'elicottero si è poi liberato e l'uomo ha potuto essere elitrasportato a Udine.