Bimbo investito da bus rischia il piede: la polizia cerca testimoni

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Sul terribile incidente di ieri, poco prima della 12.30, con un bimbo di un anno e mezzonella centrale e affollata per il mercato del giovedì, il comando della polizia locale intervenuta per i rilievi invita chiunque abbia elementi utili alla ricostruzione della dinamica a rivolgersi alla stazione di contra' Soccorso Soccorsetto: 0444.545311, e-mail polizialocale@comune.vicenza.it. In compagnia del nonno il bimbo nell’attraversare la strada ha subito lo, finito sotto la ruota anteriore destra dell’autobus. Il bimbo, che non è in pericolo di vita, è ricoverato in terapia intensiva pediatrica all’ospedale San Bortolo:. Il nonno è stato sotto soccorso sotto shock dai sanitari del Suem.Sul grave incidente è intervenuto anche l'che sul sito del Comune ha espresso il suo pensiero. «È una tragedia che mai avrei voluto commentare. Stiamo analizzando la dinamica dell'incidente in uno dei punti di maggior attraversamento pedonale del centro storico, nonché snodo primario di tutte le linee del trasporto pubblico locale. È: con la polizia locale e i tecnici di Svt voglio comprendere bene la dinamica e valutareo di messa in sicurezza in un punto dove, peraltro, non si sono mai verificati incidenti. A nome dell'amministrazione comunalealla famiglia del bambino, ma anche all'autista del mezzo su cui ora grava un peso enorme».