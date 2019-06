Movida violenta, ventenne sfregiato al volto con un bicchiere: caccia all'aggressore

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALDAGNO - I carabinieri indagano su una brutale aggressione avvenuta alle 2 di notte di domenica in corso Italia, cuore della movida cittadina.Un valdagnese di 20 anni è stato aggredito al volto a colpi di bicchiere da un altro giovane, pare senza motivo. La vittima che ha chiamato i carabinieri e denunciato il fatto dichiarando di non conoscere l’aggressore che si è subito allontanato in compagnia di altri due giovani. Il tutto si è svolto in strada: in compagnia di amici la vittima ha dichiarato di essere stato prima strattonato alla maglia da un giovane e subito dopo da un altro colpito al volto da un bicchiere.Aggressore e amici si sono subito dopo allontanati a piedi. Il 20enne è stato accompagnato dagli amici al pronto soccorso del San Lorenzo dove è stato medicato con una prognosi di circa un mese per la frattura a uno zigomo. L’anonimo aggressore, che era in strada con un bicchiere in mano in barba all’ordinanza comunale che lo vieta, potrebbe avere le ore contate per le numerose telecamere di videosorveglianza attive in centro.