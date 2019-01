© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZOLEONE - Incidente stradale conquesta mattina, 26 gennaio: un’auto nell’incrocio tra via Ponte della Vittoria e via Chiesa Friola, snobbando il diritto di precedenza, ha impattato contro un autosnodato della ditta Svt, e diretto verso i vari istituti scolastici del Bassanese., ma per fortuna i ragazzi non hanno subito danni, i due conducenti del bus, invece, sono rimasti feriti lievemente.Dai rilievi effettuati dalla polizia locale Nordest Vicentino poco dopo le 7 un’auto condotta da, proveniente da via Ponte della Friola, nell'immettersi sulla Provinciale 51 non ha osservato il diritto di precedenza all'autosnodato della ditta Sv. L'impatto è stato violento, i vetri infranti della porta anteriore della lunga corriera sono andati in frantumi. Gli studenti a bordo sono stati caricati a bordo di une accompagnati alla loro destinazione. Il traffico veicolare è tornato alla normalità, attorno alle 11.