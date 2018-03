Sbanda in auto e sfonda il muro in pietra di una casa: miracolato

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Spettacolare incidente stradalenel quartiere di Magrè, protagonista un automobilista che con pochi forse dovrebbe ringraziare il proprio angelo custode per avere riportato soltanto delle. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri delnel percorrere poco prima delle 1.30 via Sasso un automobilista ha perso in modo autonomo la guida della propria auto per sbandare, sbattere edisabitata, in uso dal proprietario come magazzino . Sul posto per il recupero del mezzo sono intervenuti i vigili del fuoco della locale stazione.