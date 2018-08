Arrestato spacciatore con 3,7 kg. di hashish e 5mila euro in contanti

di Vittorino Bernardi

TRISSINO - Nella serata dii carabinieri della locale stazione nell’ambito dell’attività mirata al contrasto del traffico di stupefacenti nella vallata dell’Agno hanno arrestato, 47 anni, residente a Brogliano, trovato in possesso di quasi 4 chilogrammi di hashish. L’uomo è stato fermato in(Provinciale 246), come passeggero in un’Alfa Romeo 156 condotta da un amico. Al controllo delle vettura e nella perquisizione dei due soggetti i militari hannosu Marco Cortiana alcune dosi di stupefacenti (hashish, cocaina ed extasy). Inevitabile così il controllo dei carabinieri nell’abitazione di Cortiana, dove hanno trivato e sequestratoin panetti, 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi per la vendita, bilancini, materiale vario per il confezionamento e, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito Marco Cortiana èstato accompagnato nela disposizione dell'autorità giudiziaria.