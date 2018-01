Marocchino trovato con la marijuana: scatta l'arresto per spaccio di droga

di Luca Pozza

ARCUGNANO - Neigli hanno trovato diverse, sufficienti per far scattare l'. A finire nei guai Mwhdi Jaafari, 40 anni, originario del Marocco e residente ad Arcugnano, fermato nel tardo pomeriggio di ieri dai carabinieri della stazione di Brendola, assieme ai colleghi di Altavilla Vicentina, durante uno dei numerosi controlli del territorio di natura preventiva, svolti in ambito provinciale.L’atteggiamento nervoso di Jaafari ha indotto i militari ad eseguire unaal termine della quale sono stati trovati 2 involucri contenenti complessivamente circa 10 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri 29 grammi della medesima sostanza e un bilancino di precisione. Il marocchino è stato posto ai domiciliari su disposizione del p.m. di turno.