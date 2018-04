«Mi hanno rubato i gioielli da 300mila euro»: denuncia il furto in crociera ma le telecamere la incastrano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Una signora di 81 anni residente in città è finita sotto inchiesta per simulazione di reato: un. La 81enne M.S. lo scorso settembre ha partecipato con un’amica a una crociera sul mare Mediterraneo con partenza da Venezia, portando gioielli, oro e orologi per circa 300 mila euro, dichiarati all’imbarco. Nel primo giorno di viaggio la donna ha segnalato al capitanodel suo “tesoro” e il giorno successivo a Bari haLe indagini avviate dal capitano con l’ausilio dei filmati della vigilanza sulla naveentrare nella cabina della pensionata, che anzi qualche ora dopo avere denunciato il furtoda una telecamera in uno spazio esterno della nave nelun sacchetto con gioielli e orologi. I suoi dichiarati trafugati? Forse. Il capitano della nave ha informato le autorità di polizia di Bari e la procura ha posto così sotto inchiesta per simulazione di reato l’anziana che forse intendeva raggirare l’assicurazione:in tribunale.