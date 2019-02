di Vittorino Bernardi

SANDRIGO - Bassorilievo antico cerca il legittimo proprietario. Su segnalazione di un cittadino attorno alle 10 di oggi 2 febbraio gli agenti del locale distaccamento della polizia Nordest Vicentino ha rinvenuto abbandonato lungo via Della Repubblica un, con figure pagane, delle dimensioni di 93 x 40 centimetri che potrebbe essereÈ un ritrovamento ammantato di mistero: l’opera d’arte potrebbe essere stata rubata da qualche ladro d’arte e abbandonata per il timore di essere scoperto da una delle varie pattuglie delle forze dell’ordine in servizio notturno sul territorio. Il bassorilievo è custodito negli uffici della polizia locale Nordest Vicentino, in attesa dell'individuazione del proprietario, atteso al comando per il ritiro.