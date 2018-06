«È un regalo per lei, firmi qua»: poi scatta l'obbligo di fare acquisti per 6mila euro

di Vittorino Bernardi

SCHIO - L’associazione Casa del Consumatore di Schio ha lanciato sui social l’allarme. È un raggiro da professionisti in atto da qualche giorno sul territorio che può costarea chi cade nel tranello. Con una telefonata si viene avvisati di avere vinto un premio o un buono sconto a scelta che verrà consegnato a casa. Con l’assenso si riceve la visita di un giovane gentile e di bella presenza che porta effettivamente il dono o il buono, facendosila ricevuta di consegna, ciò perché è di fretta. Con la firma scatta la truffa: non si tratta di una ricevuta ma di unche impegna il firmatario aper 6 mila euro in tre anni da un catalogo che viene consegnato a casa quando sono state superate le due settimane di tempo per esercitare il diritto di recesso.