RECOARO/VALLI DEL PASUBIO - Èsul monte Pasubio per le abbondanti precipitazioni di fiocchi che cadono da martedì sera. Nel tardo pomeriggio di ieri la Provincia di Vicenza con un’ordinanza ha, nel tratto che vadi Recoaro per il potenziale pericolo slavine, soprattutto in zona gallerie. È un provvedimento a cadenza annuale, emesso per l’impossibilità di rendere transitabile la strada. L’ordinanza resterà in vigore fino a quando si verificeranno condizioni meteorologiche avverse, tali da rendere insicuro il transito o fino al 30 aprile. Il potenzialeè segnalato anche a Valli del Pasubio, lungo il percorso denominatoche parte dall'Ossario di colle Bellavista e che comprende il transito (sconsigliato) sul. Sulla “Strada delle 7 Fontane” e sul percorso “delle Malghette” che da Pian delle Fugazze salgono verso l'Alpe di Campogrosso non sono segnalate situazioni critiche: sono innevate e non battute. Ilsarà comunicato venerdì mattina dalla stazione di Campogrosso.