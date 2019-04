Furiosa lite con il figlio, poi aggredisce un carabiniere: 55enne in manette

di Luca Pozza

ALBETTONE - Si è reso protagonista di un, poi si è scagliato contro un carabiniere e per lui è scattato l'arresto. I militari della stazione di Campiglia dei Berici, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno arrestato in flagranza, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale,, 55enne, residente adL’intervento al 112 è stato richiesto a seguito di un furioso litigio, per futili motivi, tra l’uomo ed il figlio, scoppiato in un appezzamento di terreno di loro proprietà nel comune di residenza. I carabinieri sono giunti sul posto cercando di calmare gli animi ed, in questo frangente, il 55enne si è scagliato contro uno di loro, tentando di colpirlo, ma è stato immobilizzato e dichiarato in stato di arresto. Sul posto è stato richiesto l’intervento del Suem 118 per un primo soccorso all’uomo, che era rimasto ferito durante il litigio con il figlio.Dell’arresto è stato informato il pm di turno che ha disposto la custodia dell’uomo nelle camere di sicurezza del comando provinciale dell'Arma di Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo in programma nella giornata di oggi.