Via al raid delle moto d'epoca: in sella per duemila km fino a Budapest

VICENZA - Quasi, e ritorno, in sella a una moto d'epoca. Il 3 settembre daè partita la terza edizione del raid internazionale che vede in gara uprovenienti da Austria, Germania, Svizzera, Belgio nonché dalla città del Palladio.Piloti che guideranno moto Guzzi, Laverda, Bmw, Ducati, Cagiva, Suzuki e Kawasaki per quello che è diventato un viaggio intra culture e tradizioni europee, ma anche tra appuntamenti folkloristici e gastronomici. La passerella si concluderà- giorno della festa patronale - in contra' Garibaldi, a due passi dalla basilica palladiana, con tanto di accompagnamento musicale della«Lo scopo e' suscitare interesse attorno alle nostre gloriose motociclette, che non vogliamo lasciare inoperose in garage o esposte in un museo a prendere la polvere», hanno ammesso i partecipanti. Il via alla competizione è stato dato nel piazzale della Vittoria dall'assessorecon la benedizione del priore Giuseppe Baggio.I motociclisti, una volta attraversata la frontiera italiana, raggiungeranno Villach e Sumeg fino ad arrivare a Budapest. Il ritorno è previsto per Graz e Udine. Per iscriversi alla manifestazione, i corridori hanno sborsato, quota che comprende albergo, bagaglio, assistenza sanitaria e ristoro lungo il percorso. Previsto un abbigliamento “adeguato” alla moto guidata. L'unica deroga riguarda il casco, che deve essere omologato.