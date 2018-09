Trattore si rovescia, agricoltore resta schiacciato: lo tirano fuori i pompieri

di Vittorino Bernardi

ALTISSIMO - Infortunio agricolo poco primacon protagonista un agricoltore di 70 anni ricoverato all’ospedale di Arzignano, come vittima deldel trattorino con rimorchio che stava guidando come tante altre volte nella sua professione. Alle 16.40 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma dopo un tornante della strada che collega Molina a Bolca per estrarre l’agricoltore schiacciato da un trattorino rovesciatosi fuori strada sul pendio della collina.I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza con il personalehanno assicurato il trattorino che rischiava di scivolare nella strada sottostante e hanno estratto inil pensionato che una volta stabilizzato dal personale del Suem 118 è stato trasportato in elisoccorso in ospedale.