Da lunedì sulla Valdastico si viaggia per 4 giorni su una corsia da Thiene a Piovene

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Disagi per gli utenti dall’autostrada A31 Valdastico. Nel tratto di circa 11 chilometri tra i caselli di Thiene-Schio e Piovene Rocchette si viaggerà susu entrambi i sensi di marcia per consentire l’esecuzione di lavori manutenzione e nuova asfaltatura. Salvo condizioni meteo sfavorevoli che potrebbero rallentare i lavori nella giornata di venerdì 5 ottobre le carreggiate saranno riaperte al traffico su due corsie, sia in direzione nord che sud. Il800.012.812 è attivo 24 ore su 24 per informazioni sulla viabilità e aggiornamenti.