Trovato morto dissanguato in cantina: giallo sulla morte di un 80enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIOVENE ROCCHETTE - Tragediaeri i vigili del fuoco hanno sfondato la porta d’ingresso dele inhanno trovatol’unico residente,. A stabilire la causa del decesso che dovrebbe risalire a venerdì sarà l’disposta dalla magistratura berica. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Schio.Secondo i primi riscontri si sarebbe trattato di un: l'uomo, appassionato dell'arte del ferro battuto, si sarebbe ferito mentre faceva un lavoretto. Purtroppo era solo in casa e non sarebbe riuscito a chiamare i soccorsi, ma solo i referti autoptici potranno fare chiarezza su quanto accaduto. A chiedere ieri l’intervento dei vigili del fuoco è stato un parente che da due giorni non riusciva e mettersi in contatto con l’80enne.