Prende una stanza in un B&B della sua città e si toglie la vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Un 50enne residente in città, colto dal “male di vivere”, per farla finita non ha scelto una stanza della propria abitazione, ma un tranquillo bed and breakfast bassanese per mettere in atto il suo proposito.L’allarme è scattato dal proprietario della struttura poco prima della mezzanotte di ieri, quando ha chiamato il 112 perchè il suo cliente - pur essendo in stanza - non rispondeva al telefono e dall’interno, a televisore spento, non provenivano rumori. Con i carabinieri sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la apertura della porta che aveva la chiave inserita all’interno. Il 50enne è stato privo di vita e i sanitari del Suem giunti sul posto hanno certificato il decesso. La procura informata del caso ha concesso il nulla osta alla sepoltura.