Si accascia dal veterinario, muore stroncato volontario di 39 anni

COSTABISSARA - Alle 10.30 di domani venerdì 14 dicembre la comunità bissarese parteciperà nella chiesa di Motta alle esequie di, scomparso improvvisamente lunedì all’età di 39 anni. A Valdagno, nella sala d’attesa in uno studio veterinario dove si era recato per una visita a uno dei suoi adorati pastori tedeschi. è statoe il pur rapido intervento dei sanitari del Suem del San Lorenzo non è bastato a salvargli la vita: il suo cuore ha ceduto all’improvviso.Lo scorso anno Enzo Oliviero era stato sottoposto a una, per la rimozione dal cuore di uno. Un intervento riuscito bene. Lunedì un malore ha spento la vita di di Enzo "Holly" Oliviero che ha lasciato la mamma Maria, il papà Sergio, Barbara con Mark e Marcell, i fratelli Andrea, Claudio e Paolo e tanti amici in paese. Era apprezzato per la sua simpatia e l’attività nel mondo dello sport bissarese.