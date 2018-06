L'impresa ti fa bella: 19 donne imprenditrici s'improvvisano fotomodelle

di Vittorino Bernardi

CORNEDO VICENTINO - Diciannove donne imprenditrici della vallata dell’Agno per una volta si sono divertite a, chiamate a tale accattivante ruolo dalla fotografa professionista, figlia d’arte (di Giovanni, fotografo in pensione), per essere immortalate in una quarantina di grandi foto artistiche in bianco e nero. Immagini esposte nel pomeriggio del 30 maggio alla Casa colonica Dalle Ore di Trissino, inper un pubblico selezionato, compreso il sindaco Martino Montagna. L’esposizioneha raccolto tali consensi che dovrebbero portare a quanto prima a una. Un’idea geniale, la rassegna fotografica, spiegata così dall’artista del click Silvia Torresan. «Ho scelto di omaggiare queste Donne, imprenditrici della vallata dell’Agno perchéstanno portando avanti un mestiere ereditato con coraggio, sacrificio, preparazione, dedizione, conpropria dell’essere donna. È stato un momento divertente il mettersi in gioco per loro, una soddisfazione e un risultato per me farle posare allo slogan “Scattiamo foto per fermare il tempo e affidare i singoli momenti all’eternità”». Racconta dei particolari Silvia Torresan. «Ho vissuto un’esperienza bellissima con le 19 imprenditrici coinvolte chepersonalmente, con un’amica stilista a scegliere per loro l’abito da indossare. Ho voluto fare l’esposizione in forma privata perdelle improvvisate modelle che si sono divertite moltissimo: si sono viste belle, giovani e affascinanti». Ilha espresso il suo giudizio. «È davvero un onore per la comunità di Cornedo avere una concittadina di spicco come Silvia Torresan. Ha saputo trasformare la sua attività commerciale in una, quella fotografica, che con questa mostra ha raggiunto livelli altissimi. Sono quindi a farle i più sinceri complimenti da parte mia a nome di tutta la comunità cornedense»., tre le settantenni: Anna Crocco, Caterina Vaccari, Daniela Coaro, Edda Rigon, Elena Pianegonda, Franca Antoniazzi, Francesca Pretto, Luciana Scortegagna, Michela Castagna, Natascia Lovato, Paola Campagnolo, Paola Gonella, Roberta Crocco, Roberta Pretto, Silvia Dalla Gassa, Silvia Mettifogo, Silvia Montagna, Stefania Busato e Tania Rigon.