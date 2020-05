Sulle valli del Monviso: un'estate a misura di bambino

Ad accogliere i più piccoli c'è Sarvanòt. Di cosa si tratta? È una figura leggendaria che popola le valli del Monviso: è un folletto abitante dei boschi, piccolo e peloso. Sarvanòt è la mascotte di “Pluf!”, un programma estivo ideato ad hoc per i bambini sulle Terre del Monviso, a sud ovest del Piemonte poco distanti da Torino e ancora poco battute dal turismo di massa.

Si parte da Nord con la Valle Po, dove nasce il principale fiume d’Italia, si scende attraverso la Valle Varaita anima occitana, la Valle Maira, paradiso dei camminatori e degli escursionisti, la Valle Grana fino alla Valle Stura, la più estesa e ricca di interessi culturali. Fa parte di Pluf! anche la vicina zona francese del Guillestrois-Queyras, raggiungibile attraverso il colle dell’Agnello, il valico protagonista del Giro d’Italia.



Nelle valli ci sono percorsi dei Sarvanòt: uno dei più famosi si trova in Val Varaita - Toumpi La Pisso. Ad accogliere i bambini lungo la strada ci sono folletti in stoffa e ceramica, mentre dopo alcuni ponticelli e tornanti, si giunge alla piccola ma suggestiva cascata di Toumpi la Pisso. Per chi cerca escursioni più vivaci, in Valle Varaita ci sono vie ferrate e ponti sospesi e se si sceglie l’itinerario del Percorso Avventura di Charonto si passa attraverso boschi, balze ferrate, ponti tibetani e diversi ostacoli.

Per la famiglia dinamica, con baby sportivi al seguito ci sono gli itinerari di Bike Monviso per attraversare il Po “volando”, aggrappati alle carrucole del Monviso Adventure Park di Crissolo. E se piove c'è il Museo etnografico di Ostana con contenuti multimediali che raccontano come si viveva in montagna prima degli anni Sessanta. Infine sul versante francese del Guillestrois –Queyras, si svolge il Festival Potes de Marmot’s (20-22 agosto), un viaggio indietro nel tempo con Griotte, la mascotte delle marmotte.

Per info: www.alcotra-pluf.eu e www.visitmove.it

Ultimo aggiornamento: 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA