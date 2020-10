L'appetito vien viaggiando: per ogni regione un piatto tipico

Regione che vai, piatto tipico che trovi e non è una novità. L’Italia è incredibile non solo per i suoi paesaggi ma, soprattutto, per le sue delizie culinarie che raggiungono l’eccellenza in giro per lo Stivale. Dal Nord al Sud, il viaggio è completo quando si assaggia almeno una delle proposte sapientemente realizzate dietro ai fornelli e ricche di una storia e di un passato, che raccontano in fondo parte della nostra cultura.

Cosa mangiare, regione per regione

In Trentino Alto Adige assaggia i canederli

Un piatto super famoso composto da piccole palline di pane impastato con vari ingredienti, tra i quali speck, formaggio, latte ed erba cipollina.

In Liguria assaggia le trofie col pesto alla genovese

Il pesto è un must ovunque ormai, con la sua salsa a base di pinoli, basilico, olio e aglio e le trofie comprendono la pasta tipica arrotolata, realizzata con acqua e farina.

In Valle d’Aosta assaggia la polenta concia

Nasce dal felice mix di polenta e formaggio fontina e nel freddo inverno alpino, rappresenta un perfetto modo per nutrirsi e scaldarsi.

In Friuli Venezia Giulia assaggia il frico

Il frico è una specie di frittata a base di formaggio, patate e burro, molto amato in passato da boscaioli e contadini che lo consumavano durante il lavoro nei campi.

In Emilia Romagna assaggia i tortellini

Chi non conosce questa meraviglia del palato arricchita di ripieno di carne e, a volte, anche di altri ingredienti come prosciutto, funghi, salmone o ricotta e spinaci? Di solito arricchiti da brodo o ragù sono legati a una leggenda del Duecento. Si narra che all’epoca giunse una donna bellissima in una locanda chiedendo una camera e il proprietario rimase colpito dal suo ombelico che gli diede ispirazione per creare un nuovo piatto.

In Lombardia prova il risotto alla milanese

Piatto molto noto e amato da tutti, è davvero un classico e si presenta con la sua colorazione gialla data dallo zafferano. Si racconta che risalga al Cinquecento quando la figlia di un vetraio del Duomo provò a utilizzare questo ingrediente e il suo pistillo per ottenere il color oro anche nella cucina, inventando una nuova moda. Si prepara anche col burro e non di rado con l’ossobuco.

In Piemonte assaggia il vitello tonnato

Il più classico degli antipasti locali è realizzato con girello di fassone marinato nel vino bianco secco e condito con aromi quali carota, sedano, cipolla e alloro per almeno mezza giornata. Viene poi bollito in acqua insieme alla sua marinatura. A cottura ultimata la carne viene tagliata a fette e ricoperta di una salsa ottenuta con tonno, il tuorlo delle uova sode, olio extravergine di oliva, capperi, acciughe sotto sale, vino bianco, qualche goccia di succo di limone, sale e pepe.

In Veneto assaggia risi e bisi

Questo piatto tradizionale della Serenissima Repubblica di Venezia, era profondamente legato alla festa di San Marco e riguardava riso e piselli.

In Umbria assaggia la salsiccia di Norcia

Chi non ne ha mai sentito parlare? Da queste parti, durante un soggiorno, se non siete vegetariani, dovete assolutamente provarla.

In Toscana assaggia la Panzanella

Un vero piatto estivo che non si cucina ed è rappresentato da pane raffermo ammorbidito con acqua e cipolla rossa, basilico, pomodori, cetrioli, olio di oliva e aceto.

In Basilicata assaggia il ragù lucano

L’amato sugo, nella sua versione originale, comprende la Lucanica, cioè la salsiccia locale ma anche la pancetta affettata, il pecorino e il lardo, oltre che i pomodori pelati e la noce moscata.

In Molise assaggia la composta molisana

Questo è un piatto prettamente estivo che somiglia a un’insalata con pomodori, peperoni, cetrioli, capperi, uova sode e i taralli molisani chiamati “vescottera”.

Nelle Marche assaggia le olive ascolane

Ripiene di carne e fritte, hanno una storia antica che risale all’Ottocento, con l’esigenza di non buttare i resti del cibo che si trovavano nelle case dei nobili.

In Lazio assaggia la Carbonara

Da queste parti anche gli spaghetti all’Amatriciana o Cacio e Pepe sono da tenere a mente, ma la Carbonara è davvero uno dei piatti che rappresenta la regione. Uova e guanciale sono irrinunciabili e, a questi, vanno aggiunti formaggio pecorino e pepe e basta.

In Campania assaggia la pizza

Famosa in tutto il mondo, piace praticamente a tutti, ma quella originale è la margherita che riprende il colore della bandiera italiana: rosso del pomodoro, bianco della mozzarella e verde del basilico.

In Abruzzo assaggia gli arrosticini

Questo secondo a base di carne di pecora è sempre più noto e si dice risalga agli anni Trenta del secolo scorso, quando due pastori con una pecora vecchia dalla carne dura, pensarono di ucciderla e tagliarla in piccoli pezzi per poterla gustare meglio.

In Puglia assaggia le orecchiette con le cime di rapa

Semplice eppure delizioso. Un primo piatto con questo tipo di verdura e la pasta fatta a mano, è legato ad antiche tradizioni che si fanno risalire al Cinquecento, quando alle ragazze veniva insegnato a preparare queste “piccole orecchie” con semola e acqua.

In Calabria prova la nduja

Questa specialità calabrese è ormai molto nota. Si tratta di un salame spalmabile morbito, molto piccante, preparato con carne di maiale poco grasso e tanto peperoncino e insaporisce tutto ciò che accompagna.

In Sicilia assaggia il cannolo

Se è vero che da queste parti si può solo ingrassare a tavola tra cassata, rosticceria, arancini (nella Sicilia orientale) e arancine (in quella occidentale), caponate e un’infinità di delizie, il cannolo è il dolce forse più noto. La cialda esterna può essere aromatizzata anche con cacao, caffè o cannella. La crema di ricotta, invece, può contenere anche la scorza di arancia candita e granella di pistacchio.

In Sardegna assaggia gli gnocchetti sardi

Si chiamano anche malloreddus e hanno la forma di conchiglie rigate da 2 cm in su, preparati con semola e acqua e completati con varie salse.

