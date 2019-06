Grande Fratello: Daniele, Martina e Gianmarco in finale. Michael, Valentina e Kikò eliminati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in finale del Grande Fratello 2019 Michael, Valentina e Kikò eliminati.vanno al televoto per conquistare l'ultimo posto disponibile in finale. L'esito del televoto sarà reso noto lunedì prossimo. Taylor Mega ha lasciato la casa del Grande Fratello 2019 , dopo la lite furioso tra Gennaro e Francesca. Gennaro ha rimproverato adi non sentirsi tutelato da lei e di passare da "fesso", mentre la De Andrè lo ha accusato di fare la vittima.«Questa soap opera è migliore de, sono molto incattivito», ha commentato durante la seratache con laha avuto una brutta discussione. «Il problema di Francesca è che è troppo aggressiva, incivile e non rappresenta le donne. Il tuo passato non ti giustifica, tutti noi abbiamo avuto questi problemi e non mi piace nemmeno come hai trattato Dori Ghezzi». «Ma come ti permetti di parlare della mia famiglia». «Avresti potuto fare un Grande Fratello meraviglioso, di te non me ne frega un cacchio, ma la verità è che tu non sei amata». «Tu fai leccate solo perché sei amico di Dori. Amata o non amata io non sono falsa, smettila di parlare della mia famiglia, se ne devi parlare informati meglio». «Francesca, Cristiano non voleva offendere tuo nonno - accorre in difesa la Zanicchi - ma lo ha detto per il rispetto di un cognome così prestigioso».