Sinner-Tsitsipas: orario e dove vedere la semifinale dell'Atp di Montecarlo

Jannik Sinner se la vedrà con Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell'Atp di Montecarlo. Sarà la nona sfida tra i due, visti gli otto precedenti che vedono il greco in vantaggio 5-3. Nelle ultime due occasioni in cui si sono affrontati, però, è uscito vittorioso l'altoatesino che arriva all'appuntamento da N°2 al mondo. L'azzurro ha battuto in 3 set il danese Holger Rune (6-4, 6-7, 6-3. In precedenza aveva sconfitto Sebastian Korda e Jan-Lennard Struff, senza aver concesso neanche un set. Il greco, invece, ha eliminato Djere al primo turno (forfait per il serbo) e successivamente Etcheverry al secondo (6-1, 6-0). Tsitsipas ha avuto la meglio anche su Zverev agli ottavi e su Khachanov ai quarti con il punteggio di 6-4, 6-2.