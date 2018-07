WhatsApp, nuova funzione per avere meno notifiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La funzione non è ancora disponibile per gli utenti, ma potrebbe arrivare col prossimo aggiornamento: consarà presto possibile, in una sola mossa,direttamente dall'anteprima di notifica, senza dover accedere necessariamente all'app. A svelarlo è il portale specializzato WABetaInfo : presto sarà disponibile un pulsante rapido per segnare come già letti i messaggi, accanto all'opzione di risposta. Una funzione utile, soprattutto se siamo membri di molti gruppi e ogni giorno dobbiamo far fronte a una grande mole di messaggi.