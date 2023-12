Trenino satelliti Starlink, le luci in fila che hanno illuminato il cielo questa sera (anche in Italia)

Una serie di luci in fila, una dietro l'altra, sono apparse nei cieli di tutto il mondo.

Cos'è il trenino satelliti Starlink

In Italia sono state osservate in serata, verso le 19.30 e in molti curiosi si sono chiesti cosa fossero. Si trattava di un trenino di satelliti di Starlink, un sistema di costellazione di satelliti che mira a fornire una copertura Internet globale. Il proprietario del sistema è la Space X di Elon Musk.

Apparendo come una serie di luci brillanti nel cielo, i treni Starlink possono sembrare degli oggetti "ultraterreni" e in passato hanno provocato numerose segnalazioni di avvistamenti UFO quando hanno preso il volo. Ma le lunghe file di luci sono visibili solo poco dopo il lancio. Una volta che i satelliti raggiungono la loro altitudine operativa di 340 miglia (550 chilometri) si disperdono e sono molto più difficili da differenziare sullo sfondo delle stelle, anche se una fotografia timelapse può comunque individuarli più facilmente.

Come facciamo a vederli

I satelliti Starlink sono individuabili nel momento in cui riflettono la luce solare poiché non possiedono luci proprie. Il vasto e sempre crescente numero di satelliti di SpaceX e di altre società spaziali private, come OneWeb, suggerisce che l’inquinamento luminoso e altri problemi derivanti da queste megacostellazioni potrebbero aumentare, e i sostenitori hanno chiesto maggiori normative da parte delle agenzie governative.