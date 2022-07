Un aereo senza pilota in grado di rimanere in volo «forse anche per un anno». Si tratta del Solar Impulse 2, velivolo coperto da 17.000 pannelli solari. Nel 2016 circumnavigò la Terra senza consumare una goccia di carburante. Nato da un'idea dell'esploratore svizzero Bertrand Piccard e dell'ingegnere svizzero Bertrand Borschberg, ora è stato acquistato da Skydweller Aero. La startup statunitense-spagnola mira a trasformare l'aereo nel primo "pseudo-satellite" commercialmente valido al mondo, in grado di svolgere il lavoro di un satellite in orbita, ma con maggiore flessibilità e minor impatto ambientale.

APPROFONDIMENTI MIAMI American Airlines, furto record sull'aereo: passeggero ruba... MONDO Sky Cruise, il “Titanic del cielo”: ecco l'aereo... VIAGGI Voli cancellati, caos in Europa: aerei sempre più a terra,... ECONOMIA ITA Airways si aggiudica due premi alla Sustainable Flight Challenge...

Solar Impulse 2, l'aereo a energia solare in grado di restare in volo per mesi

«Uno pseudo-satellite è un aereo che rimane in volo, diciamo, indefinitamente», afferma il CEO di Skydweller, Robert Miller. «Ciò significa 30, 60, 90 giorni, forse un anno. E come tale, può fare praticamente qualsiasi cosa tu possa immaginare che un satellite possa fare», racconta alla CNN. Ciò include la fornitura di telecomunicazioni e imaging della Terra, nonché la risposta ai disastri e il monitoraggio delle risorse naturali.

Più economico e più verde

L'uso di un aereo per tali applicazioni è più flessibile ed economico, perché i satelliti sono costosi da costruire e devono essere lanciati in orbita tramite un razzo, generalmente alimentato da combustibili fossili. È anche più sostenibile, perché i satelliti hanno una durata di vita limitata e alla fine vengono dismessi, aggiungendo spesso il problema della spazzatura spaziale. Ricerche recenti hanno scoperto che grandi costellazioni di satelliti potrebbero danneggiare lo strato di ozono rilasciando sostanze chimiche mentre bruciano al rientro nell'atmosfera terrestre.

3️⃣✈️[#aviation] 3 juillet 2015 : record du monde pour un vol en solitaire 🥇https://t.co/1pNZkyKqLY



👉 Le Solar Impulse 2, un avion qui fonctionne grâce au Soleil, et son pilote ont volé pendant près de 100 heures sans faire d’arrêt#BackToScience 🚀 pic.twitter.com/T0ByzvIv7I — Back To Science (@backtoscience_) July 4, 2022

Monitoraggio degli oceani

Come nel caso dei satelliti, il progetto sta suscitando l'interesse per applicazioni governative e militari. La Marina degli Stati Uniti ha investito 5 milioni di dollari in Skydweller per indagare sulla capacità dell'aereo di effettuare pattugliamenti marittimi, per i quali attualmente impiega droni che secondo quanto riferito possono volare non più di 30 ore, e la Defense Innovation Unit, un'organizzazione della difesa che cerca tecnologie emergenti per l'esercito americano ha assegnato a Skydweller un contratto da 14 milioni di dollari. Miller, tuttavia, dice di vedere Skydweller alla fine "molto più commerciale che orientato al governo".

Molte delle sue potenziali applicazioni hanno vantaggi ambientali, incluso il monitoraggio dell'uso delle risorse naturali, ad esempio l'esplorazione dell'oceano per la pesca illegale o per perdite di petrolio dovute a operazioni di trivellazione in acque profonde. "Ci sono modi per farlo con il telerilevamento da un aereo, ma è estremamente difficile farlo da un satellite", afferma Miller.