ITA Airways si aggiudica due premi alla Sustainable Flight Challenge di SkyTeam

(Teleborsa) - Un ottimo risultato per ITA Airways che si aggiudica due importanti riconoscimenti nella Sustainable Flight Challenge di SkyTeam. Ottiene infatti il podio nelle categorie Greatest CO2 reduction medium-haul e Best waste management. Inoltre, ITA Airways porta a casa l'importante riconoscimento Best employee engagement condiviso con tutte le compagnie aeree che hanno partecipato alla Challenge per il coinvolgimento proficuo e lo spirto di squadra che ha animato tutto lo staff del vettore di bandiera.

Per celebrare l'importante traguardo, è stato piantato presso l'Headquarter di ITA Airways, "Med Tree" l'albero d'ulivo simbolo della sostenibilità della Compagnia. Questa sfidante iniziativa costituisce infatti, per ITA Airways, un ulteriore step del percorso verso un futuro all'insegna della Sostenibilità nel trasporto aereo.

La Sustainable Flight Challenge di SkyTeam è stata progettata per sfidare l'industria del trasporto aereo, stimolando e accelerando l'innovazione e il cambiamento verso un futuro più sostenibile e la decarbonizzazione dei cieli. Ha visto le 16 compagnie aeree coinvolte implementare soluzioni al fine di operare voli in modalità sperimentale, testando una serie di iniziative di salvaguardia ambientale con l'obiettivo di farle diventare le best practices per il futuro dell'aviazione.

Per offrire l'esperienza di volo più sostenibile di sempre, ITA Airways ha partecipato alla challenge con due voli: uno a medio raggio da Roma Fiumicino ad Amsterdam Schiphol lo scorso 7 maggio, operato con un Airbus A320 l'altro sulla tratta intercontinentale Roma - New York operata lo scorso 14 maggio con un Airbus A330.

Su entrambi i voli, ITA Airways ha sviluppato ed integrato una serie di attività straordinarie alle consuete procedure operative, in coordinamento con tutti i reparti coinvolti. In un'ottica di efficienza e di riduzione dell'impatto ambientale, queste attività hanno riguardato le operazioni di volo e di terra, la scelta dei velivoli e di carburanti alternativi, il catering sostenibile, il riciclo dei rifiuti, la passenger experience dedicata anche con servizio di edicola digitale e il carbon offsetting.