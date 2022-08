Sky Wifi è la rete fissa più veloce d’Italia. In arrivo il nuovo spot con Charles Leclerc

Dopo aver ricevuto il riconoscimento di rete fissa più veloce d’Italia secondo la recente classifica stilata da Ookla, Sky Wifi si regala un testimonial d’eccezione che incarna velocità e potenza: il pilota della Ferrari Charles Leclerc. La fibra ultraveloce di Sky Wifi, disegnata intorno alle esigenze delle famiglie e ottimizzata per lo streaming, dimostra ora il suo valore in una sfida “all’ultimo secondo”. Nel nuovo spot televisivo, ambientato in casa della famiglia protagonista delle pubblicità di Sky, una ragazza si ritrova a giocare online con un misterioso utente, Charles97. Scoprirà con grande sorpresa che si tratta proprio del famoso pilota di Formula 1. Il vincitore della sfida? Proprio la fanciulla, grazie alla velocità e alle performance della fibra di Sky Wifi. E intanto Charles pensa già alla rivincita.

Prodotto d'eccellenza

Tra gli altri riconoscimenti ottenuti nel 2022 da Sky Wifi, c'è anche quello di Prodotto dell’Anno 2022 nella categoria servizi di telecomunicazioni, come primo tra i servizi broadband consigliati da Altroconsumo ed è stato premiato in Italia, per il secondo anno di fila, come connessione per la casa con il miglior rapporto qualità prezzo dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza. Inoltre, la copertura di Sky Wifi sul territorio italiano è sempre più capillare ed è disponibile in oltre 3.300 comuni italiani.