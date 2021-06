Cina, prima studentessa virtuale prodotta con Intelligenza Artificiale

In Cina "nasce" la prima studentessa virtuale alimentata da un sistema di intelligenza artificiale su larga scala. Il 3 giugno, Hua Zhibing, questo il suo nome, nel suo primo post su Weibo, annuncia che studierà al Dipartimento di Informatica e Tecnologia dell'Università Tsinghua. «Sono appassionata di letteratura e arte da quando sono nata», dichiara Hua nel suo primo vlog postato su Weibo. L'aspetto di Hua Zhibing, la voce e la musica di sottofondo nel vlog, così come i suoi dipinti, sono stati tutti sviluppati su un sistema di modellazione IA da record chiamato Wudao 2.0.

Wudao 2.0 è stato presentato alla Conferenza 2021 dell'Accademia di Pechino per l'Intelligenza Artificiale (BAAI) l'1 giugno. Tang Jie è vice direttore accademico della BAAI e professore presso il Dipartimento di Informatica e Tecnologia dell'Università Tsinghua, nonché uno dei principali sviluppatori di Hua Zhibing. Secondo Tang, WuDao 2.0 utilizza 1.750 miliardi di parametri per simulare una conversazione, scrivere poesie e capire le immagini, battendo il precedente record di 1.600 miliardi di parametri stabilito dalla Switch Transformer di Google. «WuDao 2.0 è il primo modello in scala da mille miliardi in Cina ed è il più grande del mondo», afferma Tang alla conferenza. Lo sviluppatore dichiara che Wudao 2.0 ha raggiunto risultati eccellenti in nove attività di benchmark nel campo dei modelli pre-formazione e ha quasi superato il test di Turing nella creazione di poesie e distici, riassunti di testo, risposte a domande e pittura.

Quando un computer convince un numero sufficiente di esseri umani a credere che non è una macchina ma piuttosto un umano, si dice che l'intelligenza del computer 'superà il test. La BAAI ha lanciato Wudao 1.0, il primo sistema cinese di modelli intelligenti su larga scala, il 20 marzo. La ricerca e lo sviluppo di Wudao 2.0 ha riunito più di 100 scienziati di IA in tutta la Cina, oltre a figure di spicco del mondo accademico e dell'industria cinese. Il suo algoritmo di base ha effettuato l'addestramento del modello sulla piattaforma di supercomputer sviluppata in casa dalla Cina. Tang dichiara che Wudao 2.0 mira a consentire alle macchine di pensare come gli esseri umani, muovendosi quindi verso l'IA universale e permettendo agli sviluppatori di costruire un ecosistema di applicazioni per l'intelligenza artificiale.

Tutti i ricercatori e le imprese possono chiedere di utilizzare il modello di previsione gratuitamente. Lo sviluppatore aggiunge che Hua Zhibing è il risultato di molti sforzi, infatti Hua è stata addestrata congiuntamente dalla BAAI e dalle aziende tecnologiche Zhipu.AI e Xiaoice. «Mi sono interessata alla mia nascita», dice Hua Zhibing nel suo vlog. «Come sono nata? Posso capire me stessa?». La studentessa virtuale ha dichiarato che avrebbe studiato sotto la tutela di Tang e ha corso contro il tempo per imparare e migliorare ogni giorno in ambiti come le sue capacità di ragionamento logico. Secondo Tang, la sua studentessa virtuale crescerà e imparerà più velocemente di una persona reale media. Se quest'anno ha iniziato ad imparare al livello di un bambino di sei anni, tra un anno sarà al livello di un dodicenne. Hua Zhibing non può studiare e vivere pienamente come i normali studenti in questo momento e non avrà nemmeno problemi emotivi, afferma Tang. «La nostra speranza è che prima padroneggi le sue competenze e poi cerchi di fare progressi nel ragionamento e nell'interazione emotiva», conclude.