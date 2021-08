Cina, forte e stabile la crescita delle telecomunicazioni: fra gennaio e luglio settore totalizza 134 miliardi dollari

A metà anno si tirano le somme e l'economia cinese delle nuove tecnologie porta ottini risultati a casa. L'industria cinese delle telecomunicazioni ha registrato una crescita stabile nei primi sette mesi dell'anno, in base ai dati ufficiali del Ministero dell'Industria e dell'Informatica. Secondo il Ministero, le entrate industriali complessive hanno totalizzato 872,1 miliardi di yuan (circa 134,2 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-luglio, in crescita dell'8,7% su base annua e il tasso di crescita è stato superiore di 5,6 punti percentuali rispetto alla quota di un anno fa. Alla fine di luglio, i tre giganti cinesi delle telecomunicazioni - China Telecom, China Mobile e China Unicom - avevano quasi 1,62 miliardi di utenti di telefonia mobile, in aumento di 25,21 milioni rispetto alla fine del 2020.

La Cina ha anche registrato una crescita più rapida degli abbonati al 5G: il numero di connessioni di terminali 5G era di 392 milioni alla fine di luglio, in crescita di 193 milioni dalla fine dell'anno scorso, stando ai dati. Le tre compagnie di telecomunicazione hanno registrato un aumento costante del numero di utenti internet fissi a banda larga, e gli abbonati sono saliti a 514 milioni alla fine di luglio, un aumento netto di 30,19 milioni dalla fine dello scorso anno.