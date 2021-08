Tecnologia, nuove opportunità tra Cina e Paesi arabi: cooperazione commerciale ed economica rilasciata all'Expo

Cina e Paesi Arabi sempre più alleati sul fronte tecnologico. In linea con le attuali esigenze delle due parti, l'economia digitale e l'energia pulita sono diventate il focus dell'evento di quest'anno, creando nuove opportunità e spazio per un'ulteriore cooperazione. Nel piano di ripresa economica degli Emirati Arabi Uniti annunciato nel 2020, il governo degli Emirati ha comunicato che incoraggerà gli investimenti nell'economia digitale a lungo termine, concentrandosi su tecnologie all'avanguardia quali il 5G e l'intelligenza artificiale al fine di promuovere la trasformazione digitale e la ripresa economica.

Pechino accelera innovazione su digitale: più ricerca e sviluppo di chip di fascia alta legati al 6G

Un rapporto sulla cooperazione commerciale ed economica sino-araba del 2021 rilasciato all'Expo prevede che gli Stati arabi abbiano una maggiore domanda di infrastrutture informatiche per gli anni a venire e, dal momento che alcune di queste nazioni non ha le competenze per costruire reti di comunicazione, questo significa enormi opportunità di mercato per le imprese cinesi che hanno esperienza nell'ingegneria progettuale e nella costruzione, e notevoli capacità nel servire i mercati d'oltremare. Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei ha aiutato alcuni Paesi arabi a costruire infrastrutture quali le reti 5G e i centri nazionali di Intelligenza artificiale, oltre che ad applicare la tecnologia digitale a dogane e porti per facilitare il commercio transfrontaliero.