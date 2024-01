Il leitmotiv di questa edizione del Consumer Electronic Show (CES) che si è appena concluso a Las Vegas è stata chiaramente l’Intelligenza Artificiale, ormai diventata il principale acceleratore per l’innovazione.

Dopo l’era di Internet, dei social, quella dell’Artificial Intelligence (AI) è la terza grande rivoluzione del mondo digitale, quella che con ogni probabilità avrà l’impatto più significativo in ogni ambito della nostra vita. Nei prossimi anni tutto sarà sempre più guidato dall’AI che cambierà il modo con cui utilizzeremo tutti i device elettronici e ogni oggetto connesso.

Il CES oggi rappresenta la più grande fiera mondiale della tecnologia di consumo dove le aziende tech mostrano i loro prodotti finiti, prototipi e idee. Proprio quest’anno abbiamo visto i grossi gruppi tech come Samsung, Intel e Lenovo iniziare a chiamare i loro nuovi prodotti con il suffisso AI, proprio per far capire il ruolo predominante che avrà l’intelligenza artificiale nel sistema dei device e nell’interazione con l’utente.

È proprio l’interazione con gli oggetti che muterà, diventando sempre più semplice e intuitiva, inoltre molte funzioni e applicazioni anticiperanno le nostre necessità suggerendoci contenuti, notizie, persone da contattare e molto altro. L’AI imparerà dalle nostre azioni e abitudini, fino ad arrivare a rispondere per conto nostro a e-mail e messaggi, restituendoci un po’ di tempo in più per fare, si spera, attività totalmente analogiche.

Ma vediamo quali saranno gli impatti e gli effetti dell’AI sui dispositivi di Smart Home. Il tutto passa attraverso diversi tipi di sensori per rilevare le esigenze delle persone e per proporre soluzioni personalizzate. Per esempio, i sensori senza contatto installati in casa potranno misurare e digitalizzare la frequenza cardiaca e respiratoria delle persone, analizzando il loro stato di salute per regolare automaticamente la temperatura e il livello di umidità all’interno della casa.



IL CONTROLLO

Nella smart home del futuro secondo LG, la piattaforme ThinQ collegherà i sensori ai dispositivi IoT installati in casa, diventando così una piattaforma di servizio che controlla in autonomia i device per garantire impostazioni ideali senza la necessità di un intervento da parte dell’utente.

Se per esempio un utente porta in casa un nuovo animale domestico, i microfoni, le videocamere e i sensori integrati nei dispositivi rileveranno la presenza dell’animale e chiederanno automaticamente se l’utente desidera scaricare l’opzione “pet” sugli elettrodomestici LG ThinQ UP o consiglieranno di dotarsi di kit di accessori specifici per gli animali. Inoltre, i sensori sono in grado di impostare gli elettrodomestici sulla modalità “risparmio energetico” nelle stanze vuote, di spegnerli quando non c’è nessuno in casa e di segnalare eventuali attività insolite in casa attraverso le notifiche all’app ThinQ che collega tutti gli oggetti connessi.

Anche Samsung durante CES ha svelato la propria visione “AI per tutti” delineando la strategia alla base dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per rendere l’esperienza con i dispositivi connessi più sicura, comoda, intuitiva, inclusiva ed efficiente dal punto di vista energetico. Jong-Hee Han, vice chairman Samsung ha raccontato come l’AI consentirà alle tecnologie connesse di migliorare la vita quotidiana delle persone rimanendo non intrusiva. Nella visione di Samsung la tv diventerà centrale nella smart home con un nuovo servizio chiamato Now+ che integra i controlli per la casa smart nell’interfaccia dei televisori del marchio. Con questa nuova piattaforma, non solo l’utente potrà vedere e controllare gli interruttori della luce o i condizionatori dal proprio televisore, visualizzando le telecamere, il tempo rimanente nel ciclo di lavaggio e facendo squillare il telefono senza compromettere la visione dei contenuti.



IL PROTOCOLLO

L’aspetto più critico di tutto questo è dato dalla interoperabilità di tutti gli oggetti connessi. Per anni una coalizione di aziende, tra cui Google, Amazon e Apple – la Connectivity Standards Alliance – ha cercato di far decollare Matter, il protocollo della rete domestica smart. A differenza di molti degli standard precedenti Matter non richiede un hub proprietario e funziona localmente, rendendolo più resistente agli ostacoli come interruzioni di corrente o Internet. Ma è un percorso lungo e duro. Finora la situazione è stata ben al di sotto delle promesse, soffrendo di una scarsa attuazione. La versione iniziale, rilasciata nel 2022, non supportava nemmeno gli aspirapolvere robot. E le funzionalità principali come il multi-admin, che in teoria consente ai dispositivi Matter di funzionare contemporaneamente con ogni piattaforma di smart home, rimangono interrotte in attesa delle patch future degli standard. Tuttavia, le battute d’arresto non hanno dissuaso i sostenitori di Matter dall’andare avanti, come evidenziato dagli annunci al CES. Magari il 2024 sarà proprio l’anno di Matter.

I 5 TREND

Il robot domestico gestisce la domotica

Sono stati presentati molti robot al CES 2024 di Las Vegas. Il più adorabile è il Ballie di Samsung, grande quanto una palla da bowling che rotola per casa al servizio di adulti, bambini e animali domestici. Gestisce la domotica, comprende il linguaggio naturale, risponde e mostra foto o video con un proiettore 1080p integrato.

SAMSUNG BALLIE

Come una palla da bowling

In vendita nel corso del 2024

samsung.com

La salute si misura in casa e l'app invia i dati al medico

Withings BeamO è un “multiscopio” che combina sensore di temperatura corporea, elettrocardiogramma, ossimetro e stetoscopio digitale. Il tutto in un dispositivo leggero che promette di rendere più semplice la raccolta dei parametri sanitari di base a casa. L’app Health Mate raccoglie i dati, che possono essere inviati al medico.

WITHINGS BEAMO

Versatile ed efficace

Prezzo: 249,95 euro sul sito

withings.com

La serratura è dotata di riconoscimento facciale

Lockly ha lanciato una nuova serratura smart residenziale che supporta la tecnologia di riconoscimento facciale. Immaginiamo di tornare a casa con le braccia piene di borse della spesa e di poter aprire la porta semplicemente guardandola. E per sbloccarla utilizza anche un lettore di impronte digitali.

LOCKLY VISAGE

C’è anche il lettore di impronte digitali

In vendita dalla prossima estate

lockly.com

La nuova lavasciuga con il ciclo antiallergie

LG ha lanciato una nuova combinazione lavasciuga che usa l’AI. Con i sensori integrati, rileva la struttura del tessuto, lo sporco e le dimensioni del carico e ottimizza le impostazioni, inclusa la dose corretta di detersivo da usare. Ha un ciclo di lavaggio Allergiene che sfrutta il vapore per liberare gli indumenti dagli allergeni più comuni.

LG WASHCOMBO ALL-IN-ONE WM6998HBA

Elimina gli allergeni più comuni

Disponibile a 1999,90 dollari

lg.com

Lo specchio legge le espressioni e migliora l'umore

Lo specchio smart BMind, alimentato dall’AI generativa e dall’elaborazione del linguaggio naturale, dà consigli personalizzati basati sullo stato mentale dell’utente. Ad esempio, se BMind rileva un’espressione triste usa tecniche di terapia della luce per migliorare l’umore. Utilizza anche esercizi di mindfulness e meditazione.

BARACODA BMIND

Modula l’emissione del LED

Uscirà entro il 2024

baracoda.com