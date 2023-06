Appuntamento con l’innovazione. Il 27 giugno arriva a Roma StartupItalia Open Summit, l’evento organizzato da StartupItalia e Sace, che dal 2015 fa tappa ogni anno in una città diversa per raccontare l’evoluzione dell’intera filiera. Startup, pmi, istituzioni, grandi aziende, banche, investitori ed enti di formazione si incontreranno nella Capitale per fare il punto sul mondo dell’innovazione. L’evento, intitolato quest’anno “SIOS23 Summer: insieme”, si svolgerà nella sede dell’Università Luiss Guido Carli. Obiettivo dell’iniziativa: riunire tutti i componenti della macchina produttiva del Paese per rilanciare e consolidare le connessioni tra aziende, territori e filiere. Sace è da sempre un punto di riferimento per le imprese in Italia e nel mondo, in un contesto globale in cui imprenditori, startup, pmi e istituzioni sono sempre più consapevoli della necessità di innovare oggi per crescere domani. Sace sta anche lavorando a un’offerta sempre più digitalizzata, già disponibile su mysace.it, la open platform integrata e costruita sulla user experience delle pmi.



I FILONI

La piattaforma, partecipata da molti attori del sistema Paese, consente in pochi click l’accesso a prodotti, servizi e percorsi di formazione gratuiti su export e internazionalizzazione, sostenibilità e strategie green. Infine, la capacità di innovare del gruppo è stata recentemente riconosciuta dal Milano Hub della Banca d’Italia che ha selezionato per la “Call for proposals 2022” il progetto Eureka, nato nell’Innovation Lab di Sace, che punta a utilizzare la tecnologia blockchain in ambito finanziario assicurativo. Così l’ad di Sace, Alessandra Ricci: «Siamo felici di partecipare alla prossima edizione del SIOS, uno degli appuntamenti più importanti per il mondo delle startup e delle pmi innovative italiane, una platea di oltre 15.000 imprese che come Sace vogliamo supportare nella crescita in Italia e nel mondo».

Collaborazione, innovazione, sostenibilità e persone: saranno questi i filoni principali al centro della giornata, per raccontare l’evoluzione di startup e imprese non solo a livello finanziario, ma come frutto delle connessioni con un territorio da preservare e salvaguardare. «Da sempre SIOS costituisce il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono partecipare in prima persona alla crescita del nostro Paese. Siamo orgogliosi di approdare per la prima volta con un nostro evento nella Capitale e doppiamente felici di farlo accompagnati da Sace, partner principale con il quale abbiamo il piacere di collaborare per la prima volta, per dare ancora più voce ai protagonisti dell’innovazione in Italia», ha affermato Dario Scacchetti, ceo di StartupItalia. L’intera giornata si svilupperà fra panel verticali, workshop che offriranno momenti di approfondimento interattivi e tavole rotonde. L’appuntamento sarà caratterizzato inoltre da momenti di business matching, nei quali Sace agirà da facilitatore grazie alla propria expertise. In questa cornice pmi e startup potranno raccontare la loro storia e illustrare i propri punti di forza per attirare l’attenzione di investitori e potenziali clienti. «Fare Open Innovation per un ateneo significa aprirsi integralmente, ascoltare, proporre e mettere a sistema idee, spunti, visioni, realtà e persone che possono arricchire la nostra missione di formare i ceti dirigenti del futuro. È esattamente con questo spirito che Luiss è lieta di ospitare la prima edizione romana del SIOS, un’occasione per integrare e valorizzare le componenti dell’ecosistema della nostra università che studiano, ricercano, producono e diffondono innovazione ogni giorno con un approccio interdisciplinare, internazionale e inclusivo», ha commentato Giovanni Lo Storto, Direttore generale della Luiss.

