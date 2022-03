L'emergenza energetica è una realtà con cui dovremmo avere a che fare per un po’ di tempo: le ultime bollette sono aumentate e temiamo continueranno a farlo per parecchio tempo ancora. Nei primi tre mesi del 2022 i costi di luce e gas per le famiglie sono aumentate rispettivamente del 129,5% e del 94,4% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Il costo dell’energia sale e ci sembra che ogni watt consumato dai nostri dispositivi tecnologici ci prenda i soldi direttamente dalle tasche: meglio allora pensare a come contenere i costi. In realtà, ci sono molti accessori tech (sia gadget che app) che possono aiutarci a risparmiare in bolletta, forse non abbastanza da cancellare i rincari, ma sufficienti a farci mettere da parte qualche euro alla fine del mese. A margine di tutto questo, provare a ridurre i consumi, utilizzare fonti rinnovabili o anche solo scegliere un’offerta luce e gas più conveniente avrà senza dubbio un impatto più vistoso sui costi in bolletta. Tuttavia gadget tech e app permettono di ottimizzare le spese e, in alcuni casi, arrivare anche a risparmi sostanziosi. Inoltre, risparmiare in bolletta spesso significa anche ridurre il nostro impatto sull’ambiente, quindi in questo caso l’impegno a essere parsimoniosi è doppiamente ammirevole.

I CONSIGLI

Si può partire dal piccolo, per esempio cambiando tutte le lampadine di casa e optare per il LED: le luci LED rispetto alle vecchie lampadine a incandescenza consumano il 90% in meno. Si stima che ogni lampadina permetta di risparmiare dai due e quattro euro all’anno specialmente se si tengono accese per otto ore di fila. Poi volendo ci sono anche le lampadine smart (nella scheda) con la possibilità di controllo e personalizzazione da smartphone o attraverso l’impianto di domotica. Una delle tante leggende che si diffondono quando si affronta il tema del risparmio domestico dell’energia è quello di dare la colpa ai gadget tech anche quando sono in stand by: però, a meno che non si abbiano in casa prodotti davvero antichi, non c’è da preoccuparsi perché un televisore in stand by incide sulla bolletta media per circa uno-due euro all’anno, mentre il caricatore di un laptop o altri accessori tech per una manciata di centesimi. Tuttavia, le prese smart per la corrente possono far risparmiare qualcosa e rivelarsi anche molto utili. Per esempio si può regolare la presa a cui è attaccata la macchinetta del caffè perché sia già calda quando ci si sveglia, oppure spegnere la presa della ricarica del telefono quando finisce la ricarica o spegnere il ventilatore di notte durante l’estate. Molte prese smart wi-fi inoltre permettono di leggere i consumi elettrici. Ma per avere un’analisi completa della bolletta elettrica e di come risparmiare ci sono anche i misuratori di corrente elettrica: i modelli migliori permettono di analizzare l’uso attuale di corrente e il costo dell’energia erogato, mostrando i grafici per confrontare il consumo e capire dove si può risparmiare. Non ci sono qui ottimizzazioni che dimezzano la bolletta ma, specie su appartamenti più vecchi e case grandi, si può trovare il modo per risparmiare qualche euro. Per quanto riguarda invece il risparmio sulla bolletta del gas, la cosa migliore rimangono i termostati smart, che permettono di abbassare i consumi nella maniera più intelligente: per esempio spegnendo in automatico il riscaldamento quando si esce di casa, oppure regolando la temperatura in casa in base all’orario o alle attività. In generale, adattando la temperatura di casa alle proprie necessità. Ma ci sono anche le valvole termostatiche da installare facilmente nei caloriferi delle stanze e che hanno il compito di regolarne la temperatura autonomamente (molti di questi funzionano anche con l’assistente vocale).

LA SCELTA SUI MARKETPLACE

Ma la più grande varietà di soluzioni, spesso a costo zero, per risparmiare sulle bollette di luce e gas è data dalle tante app che si possono trovare sui marketplace digitali. Ci sono app che permettono di misurare i consumi elettrici in tempo reale e la temperatura interna dell’ambiente domestico (My Watts) o controllare illuminazioni e gli elettrodomestici da remoto (Smart Living). Sono disponibili anche quelli (come Beeta App) che mettono insieme la capacità di risparmiare con la gamification e creare delle vere e proprie missioni per raggiungere l’obiettivo del risparmio energetico stabilito secondo i consumi della propria abitazione. Ci sono anche le app (come Spesa Elettrica, solo per Android) per cui, una volta inseriti i dati del proprio contatore in due diversi periodi, a distanza di circa 20 o 30 giorni l’uno dall’altro, permettono di prospettare quanto consumeremo in futuro e dunque quanto pagheremo in bolletta. Quelle presentate qui sono tutte soluzioni che non ridurranno drasticamente la spesa di energia, ma quanto meno ci permettono di controllare i nostri consumi, ridurli quando è possibile e soprattutto evitare di trovare brutte e inaspettate sorprese quando arriva la bolletta a casa.