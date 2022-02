Leggeri, maneggevoli e versatili: tante le innovative funzioni che hanno trasformato i dispositivi A cominciare dalla possibilità di sottolineare le parole o prendere appunti come fossero quaderni: ecco i migliori e-book sul mercato.

Kobo Libra 2

Ha un display da 7 pollici, è maneggevole e pesa solo 215 grammi. Grazie ai pulsanti posti nella parte laterale è comodo cambiare pagina e tenere il reader con una sola mano. Certificazione IPX8: resiste ad immersioni di 60 minuti fino a 2 metri di profondità. Qualità display ottima. 32 GB di memoria. Connessione Bluetooth per leggere gli audiobook. www.kobo.com Prezzo: 189 euro

Kindle Paperwhite 2021

Il nuovo modello Amazon Kindle ha una cornice più sottile e uno schermo antiriflesso da 6,8'' e una densità di 300 pixel per pollice quadrato. Ben dieci settimane di autonomia e ricarica completa di sole due ore via usb-c. Impermeabile con certificazione IPX8. Più rapido del precedente modello nel voltare le pagine. Memoria di archiviazione 8GB. www.amazon.it Prezzo: 139 euro

PocketBook InkPad Color

È il primo e-reader con un display a colori E-Ink New Kaleido da 7,8 pollici, ottimo per graphic novel o libri illustrati per bambini. È anche un lettore audiolibri grazie alla connessione Bluetooth con cuffia o speaker wireless. Legge tutti i formati audio. Nonostante il formato più grande, il peso è relativamente basso (225 grammi). Connessione Wi-Fi. www.pocketbook.it Prezzo: 300 euro

Boyue Likebook P10

Questo E-Reader ha un display da 10 pollici HD 1200*1600, in pratica come un A4. Oltre ad essere un lettore di ebook è anche un lettore PDF professionale: ha sei principali ottimizzazioni per PDF e 16 livelli di contrasto bianco e nero. Ha una penna elettromagnetica (stilo Wacom) per scrivere appunti o disegnare. Sistema operativi Open Android 8.1. Connessione Wi-fi, Bluetoth 5.0. Peso 458 g. www.boyue.com Prezzo: 379 euro

Kobo Sage

Modello top di gamma di Rakuten Kobo. Oltre a leggere ebook e ascoltare audiolibri via Bluetooth, si possono prendere appunti con Kobus Stylus e usarlo come un quaderno. Processore quad core da 1,8 GHz. 32 i gigabyte di memoria interna. L'illuminazione ComfortLight PRO permette una lettura molto piacevole, come se avessimo un libro di carta davanti. Impermeabile.

Prezzo 290 euro www.kobo.com