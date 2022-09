Cani e gatti sempre più hi-tech. Dalla sorveglianza al dosatore di golose crocchette per far felici i nostri amici a quattro zampe anche quando siamo lontani da casa e dalle loro esigenze.

Tractive GPS

Si tratta di un localizzatore GPS per cane e gatto da mettere al collo dell'animale. Tractive attiva immediatamente una notifica sullo smartphone se viene oltrepassato il perimetro di un recinto virtuale definito dall'utente. Inoltre conserva anche uno storico con la cronologia delle posizioni così da tenere traccia delle attività. Live tracking che si aggiorna ogni 2-3 secondi.

Sito: www.tractive.com

Prezzo: 49,99 euro

Furbo Dog Camera a 360°

Furbo non è solo una videocamera wi-fi rotante a 360° per tenere sotto controllo il proprio cane quando si è fuori casa. Ma ha anche un sistema per lanciare il suo croccantino preferito e farlo divertire mentre si è fuori casa. Ha la visione notturna, microfono, altoparlante ed è dotato di un sistema di notifiche su smartphone per avvertire il padrone se sente abbaiare.

Sito: www.furbo.com

Prezzo: 229 euro

PetSafe Healthy

Pet Feeder Permette di programmare un massimo di 12 pasti giornalieri con dimensioni differenti a seconda della stazza. In più è anche smart: sfruttando l’opzione di alimentazione lenta distribuisce il cibo a cani e gatti nel giro di 15 minuti in modo che gli animali non mangino troppo in fretta. In più, è possibile controllarlo dallo smartphone per dare un piccolo “premio” nel corso della giornata.

Sito: www.petsafe.net

Prezzo: 190,99 euro

Petmiglia

Realizzata da un'azienda sudcoreana ma dal design tutto italiano (Nicola Zanetti per Ikko Design). Sembra una lavatrice, ma è una sorta di asciugatrice per cani o gatti (di massimo 10 kg). Messi qui dentro, gli animali vengono anche sterilizzati e l’aria viene purificata fino al 99% che viene fatta uscire filtrata da un lato. Disponibile in tre diverse colorazione.

Sito: www.petmiglia.com

Prezzo: 403 euro

Interactive Cat Ball

Basta premere un pulsante e la palla inizierà a ruotare di 360 gradi, emettendo una luce colorata e attirando l’attenzione del gatto, che si divertirà un mondo a giocarci e a inseguirla senza che sia necessario interagire con lui. La palla è in grado anche di cambiare automaticamente direzione se sbatte contro pareti, sedie, porte ecc. Ricaricabile via USB, per 3-4 ore di gioco.

Sito: www.iokheira.online

Prezzo: 17,99 euro